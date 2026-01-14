La lite alla fermata di Nembro denunciato 16enne Continua la ricerca dei complici

Un giovane di 16 anni è stato denunciato in seguito a una lite avvenuta alla fermata di Nembro. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare eventuali complici. È stato aperto un fascicolo presso la Procura dei minorenni di Brescia, mentre proseguono le indagini per chiarire l’accaduto.

IL CASO. Al vaglio dei carabinieri le telecamere della zona per trovare i complici. Il fascicolo aperto alla Procura dei minorenni di Brescia.

