Mauro Corona ha commentato la vicenda di Alberto Trentini, sottolineando come la sua liberazione sia stata possibile grazie all’intervento di Donald Trump in Venezuela. La sua analisi mira a evidenziare come, in alcuni casi, le azioni internazionali possano influenzare positivamente situazioni complesse, offrendo spunti di riflessione su dinamiche politiche e diplomatiche. Corona invita così a un approccio più pragmatico e meno ideologico nei confronti di eventi di rilevanza globale.

Una lezione alla sinistra che da giorni si è rifugiata in giri di parole imbarazzanti. Mauro Corona non si nasconde dietro dichiarazioni timide e va dritto al punto: la liberazione di Alberto Trentini è arrivata grazie al blitz di Donald Trump in Venezuela. Mentre gli esponenti più radicali dell'opposizione erano saliti sulle barricate a difesa del diritto internazionale per contestare ferocemente la cattura di Nicolás Maduro, lo scrittore e alpinista con grande onestà intellettuale ha riconosciuto che i meriti sono da imputare al presidente degli Stati Uniti. Corona, interpellato da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, ha esordito facendo notare che certamente per i genitori non si può cancellare l'ansia di tutti quei giorni in cui il proprio figlio è stato detenuto lontano da casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

