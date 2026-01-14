La Leccia cassonetti a fuoco nelle aree Casalp Aamps | Dodici contenitori danneggiati VIDEO

Nella zona di via della Leccia, all’interno delle aree Casalp, sono stati segnalati due incendi che hanno danneggiato complessivamente dodici cassonetti. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni e rischi. Aamps ha confermato i danni ai contenitori, evidenziando l’importanza di monitorare e prevenire simili episodi per garantire la sicurezza e la corretta gestione dei rifiuti.

