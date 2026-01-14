La Leccia cassonetti a fuoco nelle aree Casalp Aamps | Dodici contenitori danneggiati VIDEO

Da livornotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di via della Leccia, all’interno delle aree Casalp, sono stati segnalati due incendi che hanno danneggiato complessivamente dodici cassonetti. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni e rischi. Aamps ha confermato i danni ai contenitori, evidenziando l’importanza di monitorare e prevenire simili episodi per garantire la sicurezza e la corretta gestione dei rifiuti.

Momenti di apprensione in via della Leccia all'interno delle aree Casalp a seguito di due incendi, prontamente domati dai vigili del fuoco, che hanno interessato i cassonetti presenti. L'episodio è successo intorno alle 18 di ieri, martedì 13 gennaio. Complessivamente sono risultati danneggiati. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: La Leccia, cassonetti stracolmi di rifiuti. I cittadini: "Servirebbero le telecamere"

