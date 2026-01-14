La Juve prova ad anticipare il colpaccio | l’arrivo è in chiusura Ore caldissime

La Juventus si avvicina a un possibile accordo importante, con l’arrivo di un nuovo giocatore ormai in fase di definizione. Le trattative sono in fase avanzata e l’operazione potrebbe concretizzarsi a breve. Si tratta di un rinforzo che potrebbe rivelarsi strategico per il tecnico Spalletti, contribuendo a rafforzare la rosa e a preparare al meglio la stagione in corso.

I bianconeri potrebbero mettere a segno subito l’acquisto di un giocatore che può essere fondamentale per Spalletti La Juve ci prova. Vuole regalare ora a Spalletti un colpo per la fascia destra che, in caso contrario, arriverebbe in ogni caso in estate. Il nome è quello di Oscar Mingueza, esterno destro del Celta Vigo che è in scadenza di contratto ma resta un calciatore fondamentale per la squadra galiziana. È la vera e propria stella del club, che non a caso ha parecchie perplessità nel lasciarlo andare già in questa finestra di mercato. Luciano Spalletti (Ansafoto) – calciomercato.it La Juve si è avvicinata sensibilmente al calciatore, ha praticamente raggiunto l’intesa sull’ingaggio (manca pochissimo) e ora la mossa è quella di anticipare il suo arrivo – o almeno provarci vincendo le resistenze del Celta – invece di attenderlo in estate a parametro zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

