La guerra di Trump? Nelle nostre tasche | tra riarmo e finanza siamo il bancomat di Wall Street L’intervista ad Alessandro Volpi

L’intervista ad Alessandro Volpi analizza come le decisioni politiche e militari degli Stati Uniti, sotto l’egida di Trump, abbiano ripercussioni anche sul nostro continente. Tra riarmo e finanza, l’Europa si trova coinvolta in un conflitto che si svolge anche nelle sue tasche, spesso senza apparente consapevolezza. Una riflessione su come le dinamiche internazionali influenzino direttamente la nostra economia e sicurezza.

