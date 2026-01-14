La guerra di Trump? Nelle nostre tasche | tra riarmo e finanza siamo il bancomat di Wall Street L’intervista ad Alessandro Volpi
L’intervista ad Alessandro Volpi analizza come le decisioni politiche e militari degli Stati Uniti, sotto l’egida di Trump, abbiano ripercussioni anche sul nostro continente. Tra riarmo e finanza, l’Europa si trova coinvolta in un conflitto che si svolge anche nelle sue tasche, spesso senza apparente consapevolezza. Una riflessione su come le dinamiche internazionali influenzino direttamente la nostra economia e sicurezza.
Oltre le mosse muscolari di Donald Trump in Venezuela, Groenlandia e Medio Oriente, c’è una guerra che in Europa stiamo già combattendo. La contesa riguarda i nostri risparmi, che già da tempo subiscono un processo di dollarizzazione. Ma la posta in gioco si sta facendo più alta: lo stato sociale, che arretra mentre avanzano colossi come BlackRock, Vanguard e State Street. Secondo Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea all’Università di Pisa e autore del libro La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale (Laterza, 2025), la parola chiave è “finanziarizzazione”. Dagli Etf ( exchange-traded fund ) all’enorme piano di riarmo, l’Ue potrebbe trasformare ogni cittadino in un soggetto finanziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
