La Groenlandia respinge le pressioni di Trump | Non vogliamo essere controllati dagli Usa

La Groenlandia ha ribadito la propria volontà di mantenere la piena sovranità, respingendo le pressioni degli Stati Uniti e di Donald Trump. La questione ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le tensioni riguardo alla gestione delle risorse e all’autonomia della regione artica. La situazione si inserisce in un contesto di crescente interesse globale per le aree polari, segnate da sfide climatiche e geopolitiche.

Continua a surriscaldarsi la tensione tra i ghiacciai del Nord. Le mire di Donald Trump sulla Groenlandia diventano più nette con il passare delle ore. Il presidente ribadito che “per gli Stati Uniti è inaccettabile qualsiasi cosa in meno della Groenlandia”, sottolineando l'importanza geopolitica. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Groenlandia, le news: incontro a Washington Usa-Danimarca tra minacce e manovre militari. Trump: la vogliamo Leggi anche: Groenlandia, dura risposta a Trump: “Non vogliamo essere americani” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Groenlandia, il premier Nielsen a Trump: “Adesso basta”; Venezuela, Trump rivendica il controllo: Maduro a processo a New York, pressioni su Colombia, Messico e Cuba e l’Ue invoca una transizione democratica.; Fed, la Casa Bianca ignora la regola dei pesi e contrappesi; Londra studia una forza in Groenlandia per disinnescare Trump - pagina 5. La Groenlandia respinge le pressioni di Trump: "Non vogliamo essere controllati dagli Usa" - L'incontro a Washington tra membri del governo della Danimarca e quello degli Stati Uniti non è servito ad allentare la tensione. today.it

Perchè Trump vuole la Groenlandia? Dalla posizione geografica a minerali, petrolio e gas, i veri motivi (e che dicono i residenti) - Da fredda isola artica a centro del dibattito mondiale: la Groenlandia, formalmente territorio danese, è entrata ormai da settimane nel mirino di Donald Trump, che continua a sostenere ... leggo.it

Vertice a Washington sulla Groenlandia: Trump aumenta la pressione, l'Europa frena - Ricca di petrolio e terre rare, anche se ancora di difficilissima estrazione, sulla Groenlandia si è aperta un’altra partita complicatissima, con le minacce di Trump di volerla acquisire a tutti i ... tg.la7.it

TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

Trump impone dazi del 25% a chiunque commerci con l’Iran | La Groenlandia respinge le minacce di Trump | Referendum sulla giustizia 22 e 23 marzo #13gennaio x.com

Il governo dell'isola respinge le pretese statunitensi: «La difesa della Groenlandia deve avvenire attraverso la Nato» facebook

