la groenlandia non vuole essere posseduta dagli stati uniti ha detto il premier groenlandese

Il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha confermato che la Groenlandia desidera mantenere il suo status di territorio autonomo danese, rifiutando l’ipotesi di un’adesione agli Stati Uniti. Di fronte alle recenti pressioni, Nielsen ha sottolineato la volontà di restare all’interno del Regno di Danimarca, evidenziando la posizione ufficiale del governo groenlandese riguardo alla propria sovranità e autonomia.

Il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha ribadito che il territorio autonomo danese non intende diventare parte degli Stati Uniti e che, di fronte alle pressioni di Donald Trump, la sua scelta resta quella di rimanere all’interno del Regno di Danimarca. La presa di posizione è arrivata alla vigilia di un incontro a Washington tra ministri danesi e groenlandesi e il vicepresidente statunitense JD Vance, insieme al segretario di Stato Marco Rubio, convocato dopo le nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sull’ipotesi di prendere il controllo dell’isola artica. Martedì, in una conferenza stampa a Copenaghen, Nielsen ha parlato di una «crisi geopolitica» e ha escluso senza ambiguità l’idea di un passaggio sotto sovranità statunitense. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

