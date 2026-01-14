La Groenlandia non sarà mai americana L' isola si ribella ma Trump insiste
Negli ultimi tempi, l'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia si è intensificato, suscitando discussioni sul suo futuro strategico. Tradizionalmente considerata un territorio autonomo e distante dagli Stati Uniti, l'isola si trova al centro di tensioni geopolitiche che evidenziano l'importanza crescente delle risorse e della posizione della Groenlandia nel contesto globale. È un tema che coinvolge questioni di sovranità, interesse economico e sicurezza internazionale.
Il ghiaccio della Groenlandia non è mai stato bollente come in questi giorni. Da quasi inutile appendice abbandonata a territorio chiave nel giro di breve con le mire di controllo di Donald Trump che hanno acceso i riflettori sull'isola. Ma tra minacce di annessione forzata e trattative commerciali, arriva la durissima presa di posizione delle autorità groenlandesi che rifiutano ogni ingerenza americana, alla vigilia del vertice di Washington in cui ci sarà l'atteso faccia a faccia Stati Uniti-Groenlandia. «Che sia chiara una cosa: la Groenlandia non vuole essere posseduta dagli Stati Uniti, la Groenlandia non vuole essere governata dagli Stati Uniti, la Groenlandia non vuole far parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
