La Groenlandia ci serve Trump | altre opzioni inaccettabili Esercitazioni con soldati europei

La Groenlandia rimane sotto sovranità danese, nonostante le recenti dichiarazioni di Donald Trump e le esercitazioni militari con forze europee. La questione coinvolge interessi strategici e geopolitici, mantenendo aperto il dialogo tra Stati Uniti e Danimarca. In un contesto internazionale in evoluzione, si continua a monitorare la situazione, con attenzione alle implicazioni per la stabilità e le alleanze nella regione.

Roma, 14 gennaio 2026 – La Groenlandia resta della Danimarca, almeno per il momento, ma il dialogo con Washington rimane aperto. Non è finito in lite l’incontro fra le delegazioni danese, groenlandese e americana sul futuro dell’isola. Ma il presidente Trump continua a insistere e a rivendicare il pieno controllo del territorio, dando luogo a reazioni che non si fermano più alle parole. Cinquanta minuti di gelo, del resto si parla del territorio più a nord del mondo. Ma almeno, a detta delle delegazioni groenlandese e danese, attraverso l’incontro con il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio il canale del dialogo è stato attivato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “La Groenlandia ci serve”. Trump: altre opzioni inaccettabili. Esercitazioni con soldati europei Leggi anche: Trump valuta diverse opzioni per acquisire la Groenlandia: «Non è escluso l’esercito». I leader europei: «Non si tocca» Leggi anche: Trump: "La Groenlandia ci serve". La premier danese: "Basta con queste minacce" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Trump vuole la Groenlandia. I leader Ue: è nella Nato e appartiene al suo popolo; Le mire di Trump sulla Groenlandia. La reazione dei leader dell'Unione europea; Groenlandia, Rubio: Trump vuole comprarla, non invaderla. Ma sul tavolo restano tutte le opzioni; Rubio: “Trump vuole comprare la Groenlandia”. E la Casa Bianca avverte: “Non è esclusa l’opzione militare”. “La Groenlandia ci serve”. Trump: altre opzioni inaccettabili. Esercitazioni con soldati europei - Militari tedeschi, francesi e scandinavi pronti a sbarcare sull’isola artica ... quotidiano.net

Vertice a Washington sulla Groenlandia, Trump non arretra: "Ci serve, inaccettabili altre opzioni" - Vertice a Washington sulla Groenlandia: tensioni tra le pressioni di Trump e la tutela della sovranità danese. notizie.it

Groenlandia, Danimarca rafforza presenza militare/ Trump: “ci serve, annessione gestita dalla NATO”. Ue ferma - Futuro Groenlandia, oggi l'incontro alla Casa Bianca tra USA e Ministri Esteri Danimarca e Nuuk: cosa succede, i piani di Trump e le risposte UE ... ilsussidiario.net

“Ci serve la Groenlandia”: Trump accende lo scontro con un paese NATO

Vertice sulla Groenlandia, Donald Trump conferma la linea dura: "Ci serve, inaccettabili altre opzioni" >> https://buff.ly/IiI7xdW facebook

Trump insiste: "La Groenlandia ci serve". Copenaghen rafforzerà la presenza militare. Finito il vertice a Washington. La Svezia invia personale militare per esercitazioni #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.