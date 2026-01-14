La gradonata di viale Parini prende forma verso un porto canale nuovo e più accogliente
Lavori in corso per la riqualificazione del porto canale di viale Parini, con la realizzazione della nuova gradonata. Questo intervento rappresenta un passo importante verso la creazione di un’area urbana più funzionale e accessibile, in grado di valorizzare il contesto e migliorare l’esperienza di chi frequenta il territorio. La gradonata sarà parte integrante del futuro anfiteatro urbano, contribuendo a rendere l’ambiente più accogliente e aperto alla comunità.
Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione del porto canale con la realizzazione della gradonata di viale Parini, elemento centrale del futuro anfiteatro urbano affacciato sull’acqua. L’intervento, interamente finanziato con risorse comunali per un importo complessivo di 500 mila euro si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
