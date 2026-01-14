La gradonata di viale Parini prende forma verso un porto canale nuovo e più accogliente

Lavori in corso per la riqualificazione del porto canale di viale Parini, con la realizzazione della nuova gradonata. Questo intervento rappresenta un passo importante verso la creazione di un’area urbana più funzionale e accessibile, in grado di valorizzare il contesto e migliorare l’esperienza di chi frequenta il territorio. La gradonata sarà parte integrante del futuro anfiteatro urbano, contribuendo a rendere l’ambiente più accogliente e aperto alla comunità.

Viale Parini, riqualificazione al via. Così il portocanale cambia volto - Con una gradonata panoramica, ispirata alle classiche arene, Riccione completa la riqualificazione del lungo canale nel tratto di viale Parini compreso tra i viali Dante e D’Annunzio. ilrestodelcarlino.it

