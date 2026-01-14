La Germania invia i primi soldati in Groenlandia La Casa Bianca pubblica su X un' immagine provocatoria

La Germania sta pianificando l'invio dei primi soldati in Groenlandia, con l'obiettivo di rafforzare la presenza militare nella regione. La notizia, riportata dalla Bild e confermata da fonti ufficiali, evidenzia un passo importante nelle strategie di sicurezza nord-europee. Nel frattempo, la Casa Bianca ha pubblicato su X un’immagine che ha suscitato discussioni, senza però dettagli specifici.

La Germania invierà i primi soldati della Bundeswehr in Groenlandia già questa settimana. Lo scrive la Bild, che riferisce di averlo appreso da diverse fonti in Germania e nei paesi Scandinavi. Un portavoce del ministero della Difesa ha risposto di non poter né confermare né smentire la notizia. Secondo la Bild potrebbe accadere già domani, giovedì, che venga inviata una prima pattuglia di ricognizione.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Germania invia i primi soldati in Groenlandia. La Casa Bianca pubblica su X un'immagine provocatoria Leggi anche: Groenlandia: Germania pronta a inviare i primi soldati Leggi anche: Groenlandia, 50 minuti di vertice alla Casa Bianca. La Svezia invia militari | Bannon: 'L'Artico entrerà in gioco, come il Canada' Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bild, la Germania invia i primi soldati in Groenlandia; Il no (ribadito) di Meloni all'invio di militari italiani in Ucraina. Un voto in Parlamento sulle tutele per Kiev; Ucraina, Europa manderà soldati: sì di Francia e Regno Unito, Germania ci pensa. Bild, la Germania invia i primi soldati in Groenlandia - Lo scrive la Bild, che riferisce di averlo appreso da diverse fonti in Germania e nei paesi Scandinavi. ansa.it

Svezia e Germania inviano i soldati in Groenlandia - Lo scrive la Bild, che riferisce di averlo appreso da diverse fonti in Germania e nei paesi Scandinavi. unionesarda.it

Groenlandia: Germania pronta a inviare i primi soldati - La Germania sarebbe pronta a inviare già nei prossimi giorni i primi soldati in Groenlandia. msn.com

PREZZO: €6.500 Kia Sportage Anno: 08.2017 Chilometraggio: 103.500 km (Certificati) Potenza: 141 CV Carburante: Diesel Cambio: Automatico GARANZIA: 12 MESI Mai coinvolta in un incidente INVIA UN MESSAGGIO SOLO SE DESIDE facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.