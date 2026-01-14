La Germania finanzia la consegna dei primi Lynx Kf-41 all’Ucraina

Da panorama.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania ha annunciato il finanziamento per la consegna di cinque veicoli Lynx Kf-41 all’Ucraina, in conformità con il contratto sottoscritto con Kiev a dicembre. Questa iniziativa fa parte degli sforzi europei di supporto alla sicurezza in regione. La consegna dei veicoli mira a rafforzare le capacità militari dell’Ucraina, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative vigenti.

La Germania finanzierà la consegna di cinque veicoli da combattimento per la fanteria di tipo Lynx Kf-41 all’Ucraina, dando così esecuzione al contratto firmato con Kiev nel dicembre scorso. Lo ha comunicato il costruttore Rheinmetall, specificando che le prime unità partiranno entro la fine del mese o al massimo ai primi di febbraio. Il contratto, del valore di circa due milioni di euro, porta all’Ucraina i primi esemplari di mezzi corazzati di nuova generazione, equipaggiati con una torretta Lance per due persone e configurati specificamente per i requisiti delle Forze Armate della nazione in guerra con la Russia. 🔗 Leggi su Panorama.it

la germania finanzia la consegna dei primi lynx kf 41 all8217ucraina

© Panorama.it - La Germania finanzia la consegna dei primi Lynx Kf-41 all’Ucraina

Leggi anche: Piani di riarmo: la Germania “arruola” l’Ucraina per diventare il centro europeo dei droni

Leggi anche: La Regione finanzia la detassazione dei voli: "Mossa per sostenere l'aeroporto di Parma"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

germania finanzia consegna primiLa Germania finanzia la consegna dei primi Lynx Kf-41 all’Ucraina - Rheinmetall; attesa degli alleati europei per il confronto operativo contro i carri russi ... panorama.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.