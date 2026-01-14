La Germania finanzia la consegna dei primi Lynx Kf-41 all’Ucraina
La Germania ha annunciato il finanziamento per la consegna di cinque veicoli Lynx Kf-41 all’Ucraina, in conformità con il contratto sottoscritto con Kiev a dicembre. Questa iniziativa fa parte degli sforzi europei di supporto alla sicurezza in regione. La consegna dei veicoli mira a rafforzare le capacità militari dell’Ucraina, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative vigenti.
La Germania finanzierà la consegna di cinque veicoli da combattimento per la fanteria di tipo Lynx Kf-41 all’Ucraina, dando così esecuzione al contratto firmato con Kiev nel dicembre scorso. Lo ha comunicato il costruttore Rheinmetall, specificando che le prime unità partiranno entro la fine del mese o al massimo ai primi di febbraio. Il contratto, del valore di circa due milioni di euro, porta all’Ucraina i primi esemplari di mezzi corazzati di nuova generazione, equipaggiati con una torretta Lance per due persone e configurati specificamente per i requisiti delle Forze Armate della nazione in guerra con la Russia. 🔗 Leggi su Panorama.it
