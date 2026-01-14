La fuga disperata le porte bloccate e i corpi a terra | i racconti e le immagini dell'inferno di Crans-Montana
Le testimonianze e le immagini dell’incendio al locale Constellation a Crans-Montana, contenute nell’ordinanza della Procura svizzera, ricostruiscono l’accaduto. La fuga disperata, le porte bloccate e i corpi a terra sono elementi chiave di questa ricostruzione, offrendo uno sguardo dettagliato su quella tragica notte di Capodanno.
Le testimonianze e le immagini dell'interno del Constellation contenute nell'ordinanza della Procura svizzera ricostruiscono l’incendio di Capodanno nel locale. Nei racconti il rogo causato dalle candele pirotecniche, il panico e le vie di fuga bloccate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
