La fuga disperata le porte bloccate e i corpi a terra | i racconti e le immagini dell'inferno di Crans-Montana

Le testimonianze e le immagini dell’incendio al locale Constellation a Crans-Montana, contenute nell’ordinanza della Procura svizzera, ricostruiscono l’accaduto. La fuga disperata, le porte bloccate e i corpi a terra sono elementi chiave di questa ricostruzione, offrendo uno sguardo dettagliato su quella tragica notte di Capodanno.

