La Fiorentina ora è ufficialmente in mano a Paratici l’uomo che fa il ds per vocazione
La Fiorentina annuncia ufficialmente l’ingresso di Fabio Paratici come nuovo Direttore Sportivo, a partire dal 4 febbraio 2026. Con una lunga esperienza nel settore, Paratici porta con sé competenza e visione strategica, consolidando il ruolo di dirigente di riferimento per il club. La sua nomina segue l’acquisto dell’israeliano Salomon, segnando un passo importante nel percorso di rafforzamento della squadra e della gestione sportiva della Fiorentina.
L’acquisto dell’israeliano Salomon era la sua presentazione. Ora c’è anche l’ufficialità: “La Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo”. Insomma, la viola per tirarsi fuori dall’incubo retrocessione punta sull’ex che lega il suo nome e la sua carriera soprattutto alla Juventus. Paratici è stato il Mr Wolf della Juve e ora a Firenze (c’è sempre stato un filo tesissimo tra Torino e Firenze) sperano che possa risolvere anche i problemi della Fiorentina. L’uomo che conobbe Giuntoli rimorchiando straniere alle stazione di Firenze e che per anni è stato il managing director dell’Area Football della Juventus, appena al di sotto di Agnelli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
