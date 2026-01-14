La Fiamma Olimpica scalda il Trentino | domenica il passaggio tra Garda e Vallagarina

La Fiamma Olimpica farà tappa in Trentino domenica 18 gennaio, attraversando Riva del Garda, Torbole e Rovereto. Un evento che segna l’inizio di un percorso simbolico e di condivisione dei valori olimpici nel territorio provinciale. La giornata rappresenta un’occasione per avvicinare la comunità alle manifestazioni sportive internazionali in programma per Milano Cortina 2026, promuovendo entusiasmo e partecipazione.

Rieti, la fiamma olimpica in città: «Emozione unica per tutti» - Dai viali Morroni e Canali, passando per piazza Marconi, viale dei Flavi, viale Verani, viale ... ilmessaggero.it

La Fiamma Olimpica scalda Reggio. Una festa per tutto il centro storico - Il sindaco Massari: "Grande emozione vedere studenti, atleti e alpini uniti in questo momento ... msn.com

La Fiamma Olimpica arriva in Lombardia: oggi a Varese con il governatore Fontana tra Palaghiaccio e Giardini Estensi #Olimpiadi #Lombardia x.com

Quando è iniziato il viaggio della Torcia Olimpica avevamo da subito sollevato un quesito in merito al fatto di vedere attori, personaggi dello spettacolo o influencer, portare la fiamma olimpica, mentre alcuni grandissimi sportivi che le Olimpiadi le hanno disput facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.