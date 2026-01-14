La fiamma olimpica ha navigato sul Lago Maggiore

La fiamma olimpica ha attraversato il Lago Maggiore, raggiungendo le sue rive a bordo del piroscafo Piemonte. Un momento di simbolismo e continuità, che testimonia l'importanza della tradizione olimpica e il legame tra le comunità locali e l'evento internazionale. Questa tappa rappresenta un’occasione di condivisione e di valorizzazione del territorio e dei valori che l’Olimpiade promuove.

