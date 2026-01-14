La Fiamma Olimpica fa tappa a Gaglianico nello stabilimento dove la plastica torna a nuova vita

La Fiamma Olimpica si ferma a Gaglianico, nello stabilimento Coca-Cola, dove la plastica viene riciclata e trasformata in nuovi materiali. Un impegno che rafforza il legame tra Coca-Cola e il movimento olimpico, avviato nel 1928 durante i Giochi di Amsterdam, e proseguito nel tempo con iniziative volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

Il legame tra Coca-Cola e il movimento olimpico continua dal 1928, dai Giochi di Amsterdam, e da allora si rinnova in ogni edizione.

