La Fiamma olimpica è arrivata in Lombardia passando dal Lago Maggiore Tra i tedofori della giornata Allegri e Cesarini

La Fiamma Olimpica è giunta in Lombardia, partendo dal Lago Maggiore e arrivando a Varese. Dopo aver attraversato il Palaghiaccio, la torcia prosegue un percorso cittadino di 3,8 chilometri, coinvolgendo 18 tedofori tra cui Allegri e Cesarini, in un momento simbolico di unione e tradizione sportiva.

La Fiamma Olimpica è arrivata in Lombardia, prima tappa Varese. La Torcia, dopo l'arrivo al Palaghiaccio, segue un percorso cittadino di 3,8 chilometri con una staffetta che coinvolge 18 tedofori. Tra loro diversi personaggi del mondo dello sport, come l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

