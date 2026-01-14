La fiaba di Anastasia principessa perduta

La fiaba di Anastasia, principessa perduta, è al centro di uno spettacolo che ha riscosso grande successo. In scena all’Europauditorium da oggi a domenica, il musical racconta la storia di una giovane alla ricerca della propria identità. Federico Bellone, regista, ha dichiarato di aver subito desiderato i diritti per portare questa storia sul palcoscenico, evidenziando l’interesse suscitato dall’opera e dalla sua narrazione coinvolgente.

"Quando l’ho visto a Broadway, già alla fine del primo tempo ero attaccato al telefono in cerca dei diritti" assicura il regista Federico Bellone parlando di quell’ ’ Anastasia - Il musical ’ in scena all’ Europauditorium da oggi a domenica. Un colpo di fulmine, il suo, originato dalla forza della storia e dal fatto che il lavoro è la trasposizione teatrale del fortunato film d’animazione portato sugli schermi nel ’97 dalla Fox. Concepito su libretto di Terrence Mcnally, musiche di Stephen Flaherty e testi di Lynn Ahrens adattati da Franco Travaglio, ’Anastasia’ sovrappone favola e cronaca inseguendo la magia di uno tra i più celebri casi di sdoppiamento della personalità del Novecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

