La Dottrina Monroe il Corollario Roosevelt e la crisi del Venezuela

Da iltempo.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si discute spesso di Dottrina Monroe, del Corollario Roosevelt e della situazione venezuelana. Questi temi sono fondamentali per comprendere le dinamiche politiche e diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’America Latina. In questa introduzione, analizzeremo in modo semplice e preciso gli eventi e le politiche che hanno segnato questa regione, offrendo una panoramica chiara e corretta.

Da settimane sentiamo parlare di Dottrina Monroe, Venezuela e interventi Usa in America Latina. Facciamo un po'di chiarezza. Partiamo dalla Dottrina Monroe, annunciata nel 1823 dal presidente James Monroe che, in modi diversi negli ultimi 200 anni, è rimasto un pilastro della politica estera americana. In sintesi, affermava che nelle Americhe non dovevano esserci più ingerenze da parte degli stati europei: ogni tentativo di espansione o intervento europeo nelle Americhe sarebbe stato visto come una minaccia. Questa dottrina mirava a proteggere i giovani stati indipendenti dell'America Latina dalle influenze coloniali, promuovendo l'isolazionismo Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la dottrina monroe il corollario roosevelt e la crisi del venezuela

© Iltempo.it - La Dottrina Monroe, il Corollario Roosevelt e la crisi del Venezuela

Leggi anche: La Nss di Trump è un corollario alla Dottrina Monroe. L’analisi di O’Brein

Leggi anche: Venezuela nel mirino di Washington: la nuova “Dottrina Monroe” e la guerra per il petrolio del XXI secolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La dottrina Monroe e il corollario Trump; Usa, cos’è la “dottrina Monroe” citata da Trump per giustificare l’attacco al Venezuela; La dottrina Monroe e la 'diplomazia delle cannoniere'; Vi spiego cos'è la dottrina Donroe e perché è stata applicata al Venezuela. Parla il prof. Del Pero.

dottrina monroe corollario rooseveltLa Dottrina Monroe, il Corollario Roosevelt e la crisi del Venezuela - Da settimane sentiamo parlare di Dottrina Monroe, Venezuela e interventi Usa in America Latina. iltempo.it

dottrina monroe corollario rooseveltL’americanismo: Monroe, T. Roosevelt e Trump - L’indipendenza degli Stati Uniti (1776) e i processi di indipendenza dell’America Latina (1804- altrenotizie.org

dottrina monroe corollario rooseveltRoosevelt, il vero ispiratore del blitz trumpiano in Venezuela - Fu proprio il vecchio presidente americano a rilanciare la Dottrina Monroe nel 1903 provando a scacciare Cipriano Castro. ilfoglio.it

Il Corollario Roosevelt spiegato attraverso la politica estera di Trump

Video Il Corollario Roosevelt spiegato attraverso la politica estera di Trump

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.