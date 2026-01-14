La Dottrina Monroe il Corollario Roosevelt e la crisi del Venezuela

Negli ultimi tempi si discute spesso di Dottrina Monroe, del Corollario Roosevelt e della situazione venezuelana. Questi temi sono fondamentali per comprendere le dinamiche politiche e diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’America Latina. In questa introduzione, analizzeremo in modo semplice e preciso gli eventi e le politiche che hanno segnato questa regione, offrendo una panoramica chiara e corretta.

Da settimane sentiamo parlare di Dottrina Monroe, Venezuela e interventi Usa in America Latina. Facciamo un po'di chiarezza. Partiamo dalla Dottrina Monroe, annunciata nel 1823 dal presidente James Monroe che, in modi diversi negli ultimi 200 anni, è rimasto un pilastro della politica estera americana. In sintesi, affermava che nelle Americhe non dovevano esserci più ingerenze da parte degli stati europei: ogni tentativo di espansione o intervento europeo nelle Americhe sarebbe stato visto come una minaccia. Questa dottrina mirava a proteggere i giovani stati indipendenti dell'America Latina dalle influenze coloniali, promuovendo l'isolazionismo Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Dottrina Monroe, il Corollario Roosevelt e la crisi del Venezuela Leggi anche: La Nss di Trump è un corollario alla Dottrina Monroe. L’analisi di O’Brein Leggi anche: Venezuela nel mirino di Washington: la nuova “Dottrina Monroe” e la guerra per il petrolio del XXI secolo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La dottrina Monroe e il corollario Trump; Usa, cos’è la “dottrina Monroe” citata da Trump per giustificare l’attacco al Venezuela; La dottrina Monroe e la 'diplomazia delle cannoniere'; Vi spiego cos'è la dottrina Donroe e perché è stata applicata al Venezuela. Parla il prof. Del Pero. La Dottrina Monroe, il Corollario Roosevelt e la crisi del Venezuela - Da settimane sentiamo parlare di Dottrina Monroe, Venezuela e interventi Usa in America Latina. iltempo.it

L’americanismo: Monroe, T. Roosevelt e Trump - L’indipendenza degli Stati Uniti (1776) e i processi di indipendenza dell’America Latina (1804- altrenotizie.org

Roosevelt, il vero ispiratore del blitz trumpiano in Venezuela - Fu proprio il vecchio presidente americano a rilanciare la Dottrina Monroe nel 1903 provando a scacciare Cipriano Castro. ilfoglio.it

Il Corollario Roosevelt spiegato attraverso la politica estera di Trump

“La dottrina Monroe applicata a tutto l’Occidente” La visione imperiale di Trump Ma perderà le elezioni di midterm e nel Partito Repubblicano sono meno allineati di quanto si pensi Parla Nadia Urbinati Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com

Diciamo la verità, gli USA hanno sempre difeso con la forza le proprie aree di influenza. La dottrina Monroe non l’ha riesumata Trump, il problema è che lui la applica in maniera sfacciata e violenta e non ritiene che l’Occidente si regga sulla condivisione dei v facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.