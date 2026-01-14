La Coppa Italia e la Roma | una storia che non cambia mai
La sfida tra la Roma e la Coppa Italia rappresenta un capitolo importante nella storia del club. Ogni edizione rinnova il legame tra i tifosi e la squadra, mantenendo vivo il desiderio di vittoria. Pur attraversando momenti diversi, questa competizione rimane un punto fermo nel percorso della società, contribuendo a consolidare un rapporto che resiste nel tempo, indipendentemente dai risultati.
Ci sono sconfitte che fanno rumore e altre che scivolano via lasciando una sensazione più sottile, quasi viscosa. Roma-Torino di Coppa Italia appartiene alla seconda categoria: una di quelle notti che non urlano scandalo, ma scavano. E scavano sempre nello stesso punto. La Coppa come riflesso condizionato. Gennaio, freddo, maglie improbabili, rotazioni forzate o presunte tali. La Coppa Italia, da anni, per la Roma è diventata questo: una parentesi da attraversare senza convinzione, sperando che vada bene ma senza crederci davvero. Una competizione che entra nello spogliatoio già con un carico di scetticismo, come se fosse una prova facoltativa anziché un obiettivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
