La Coppa del Mondo di combinata nordica torna a Oberhof dopo 16 anni, con le competizioni previste nel weekend del 17-18 gennaio. Questa edizione vedrà l’introduzione del nuovo Normal Hill, offrendo agli atleti un nuovo scenario per le sfide tecniche e atletiche. L’evento rappresenta un momento importante per gli appassionati e gli appassionati di questo sport, confermando Oberhof come una delle tappe chiave del circuito internazionale.

La Coppa del Mondo maschile di combinata nordica riscopre Oberhof, dove si competerà nel weekend del 17-18 gennaio. Francamente, non è chiaro quanto sia gradito questo ritorno, poiché la località della Turingia non è propriamente famosa per essere un contesto stimolante. Diciamo che, da queste parti, il maltempo la fa da padrone e c’è ben poco con cui svagarsi, a differenza di mete ben più ambite. Cionondimeno, certe dinamiche sono ininfluenti ai fini dell’aspetto organizzativo. Oberhof ha rivoluto il massimo circuito e l’ha ottenuto, effettuando la propria ricomparsa in calendario a 16 anni di distanza dall’ultima presenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Coppa del Mondo di combinata nordica torna a Oberhof dopo 16 anni e scopre il Normal Hill

