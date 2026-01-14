La Compagnia Brat in scena con Nunc al Teatro Ferrari di Camposampiero

La stagione teatrale curata da La Piccionaia per il Comune di Camposampiero prosegue con un imperdibile appuntamento per le famiglie: domenica 18 gennaio alle ore 16, il Teatro Ferrari ospiterà "NUNC" una coproduzione Teatro Metastasio di Brato e Compagnia BRAT.Lo spettacolo, adatto non solo a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

