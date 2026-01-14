La Compagnia Brat in scena con Nunc al Teatro Ferrari di Camposampiero
La stagione teatrale curata da La Piccionaia per il Comune di Camposampiero prosegue con un imperdibile appuntamento per le famiglie: domenica 18 gennaio alle ore 16, il Teatro Ferrari ospiterà "NUNC" una coproduzione Teatro Metastasio di Brato e Compagnia BRAT.Lo spettacolo, adatto non solo a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Il Teatro per le famiglie, al Ferrari di Camposampiero va in scena "Tocut. Io sono io"
Leggi anche: Al Ferrari di Camposampiero va in scena "In vacanza con Carlo & Giorgio"
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Teatro alla radio con Walter Bristot – ogni martedì dalle 9.40 – Podcast.
Il 2026 comincia con un appuntamento per le famiglie: Teatro Metastasio di Prato | Compagnia BRAT adatto a > adulti > famiglie > bambini 6+ linguaggi > teatro di maschera | di immagine | musica elettronic facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.