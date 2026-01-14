La città italiana con più chiese una per ogni cento abitanti

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maratea si distingue come la città italiana con il maggior numero di chiese, con una chiesa ogni circa 110 abitanti. Questa caratteristica riflette la ricca tradizione religiosa e culturale del luogo, incastonata tra suggestivi paesaggi, grotte e il mare del Golfo di Policastro. Un patrimonio che unisce fede, storia e natura, offrendo un patrimonio architettonico e spirituale di grande valore.

Maratea è la città italiana con più chiese, 44 per meno di 5000 abitanti: un incontro di storia, fede e paesaggi tra basiliche, grotte e mare del Golfo di Policastro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Messina, città "vecchia" con meno abitanti e più turisti: la fotografia scattata da Palazzo Zanca

Leggi anche: Siena, terra di centenari. Terza provincia italiana, sono ben sessantatré ogni 100mila abitanti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Faida di Secondigliano: 70 MORTI IN 10 MESI | QUANDO UN FIGLIO DISTRUGGE L'IMPERO DEL PADRE | EP2

Video La Faida di Secondigliano: 70 MORTI IN 10 MESI | QUANDO UN FIGLIO DISTRUGGE L'IMPERO DEL PADRE | EP2

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.