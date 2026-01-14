La città italiana con più chiese una per ogni cento abitanti
Maratea si distingue come la città italiana con il maggior numero di chiese, con una chiesa ogni circa 110 abitanti. Questa caratteristica riflette la ricca tradizione religiosa e culturale del luogo, incastonata tra suggestivi paesaggi, grotte e il mare del Golfo di Policastro. Un patrimonio che unisce fede, storia e natura, offrendo un patrimonio architettonico e spirituale di grande valore.
