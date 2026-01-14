La città diventa superstar Su ’Si Viaggia’ un capitolo dedicato alle bellezze

La città di Carrara viene recentemente protagonista su ‘Si Viaggia’, il noto sito di approfondimento su mete turistiche italiane e internazionali. In un articolo dedicato, si esplorano le sue bellezze, tra storia, arte e paesaggi unici. Una guida per conoscere meglio questa località, lasciando spazio a immagini e suggestioni che rendono Carrara una meta da scoprire e apprezzare.

Un viaggio tra storia, arte e paesaggi che rimangono impressi. Questo l'incipit con cui il noto sito 'SiViaggia', specializzato in articoli su mete turistiche italiane e internazionali e in spunti sui migliori luoghi da visitare, ha voluto dedicare pochi giorni fa proprio a Carrara. Se solo sabato scorso la Rai celebrava la cultura artistica e storica della città in un'intera puntata di Linea Verde, arriva adesso un nuovo omaggio alla capitale del marmo bianco, a firma di Flavia Cantini, attraverso una panoramica a tutto tondo delle caratteristiche più note di Carrara, con l'articolo che si apre con una bella foto colorata degli edifici di piazza Alberica in una giornata soleggiata.

