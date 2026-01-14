La Cisl plaude alla Gigafactory | Segnale positivo di transizione energetica
Le segreterie territoriali della Cisl e della Femca Cisl accolgono con favore l'apertura della Gigafactory a Brindisi, considerandola un segnale positivo di transizione energetica. La realizzazione di questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra Eni e Eni Storage Systems, rappresenta un passo importante verso un modello di business più sostenibile e responsabile, contribuendo alla crescita economica e alla tutela ambientale nel territorio.
BRINDISI - Le segreterie territoriali della Cisl e della Femca Cisl “prendono atto di come la transizione del business di Eni verso l'energia sostenibile stia divenendo realtà - si legge in una nota -, a Brindisi e a Taranto, grazie a Eni Storage Systems”, joint venture nata da un accordo con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
