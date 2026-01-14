La Cisl plaude alla Gigafactory | Segnale positivo di transizione energetica

Le segreterie territoriali della Cisl e della Femca Cisl accolgono con favore l'apertura della Gigafactory a Brindisi, considerandola un segnale positivo di transizione energetica. La realizzazione di questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra Eni e Eni Storage Systems, rappresenta un passo importante verso un modello di business più sostenibile e responsabile, contribuendo alla crescita economica e alla tutela ambientale nel territorio.

