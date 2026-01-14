La Cgil assolve il dittatore Maduro ma condanna il vescovo pro vita

La Cgil ha espresso un giudizio ambivalente sulle figure pubbliche: ha riconosciuto Nicolás Maduro come leader «eletto», mentre ha condannato le posizioni del vescovo pro vita, definendole «violente». Questa posizione mette in luce le coordinate morali e le scelte politiche del più grande sindacato italiano, che si confronta con temi delicati come i diritti umani e le questioni etiche, suscitando riflessioni sulla sua neutralità e sulle sue priorità.

Per Landini & C. il caudillo era «eletto». Le campane contro l'aborto sono «violente». È davvero suggestivo scoprire quali siano le coordinate morali del più grande sindacato italiano. La Cgil in questi giorni sta dimostrando - se mai ce ne fosse ulteriore bisogno - di vivere in un universo tutto suo, in cui giusto e sbagliato si distinguono sulla base di parametri lisergici. Nel mondo surreale della Cgil, l'ex presidente del Venezuela ora deposta Nicolás Maduro è «un presidente eletto dal popolo», affermazione che farebbe ridere persino i più fidati sgherri di Maduro medesimo. In compenso, il vescovo di Ventimiglia e San Remo, Antonio Suetta, è uno che compie gesti violenti.

