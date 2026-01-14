La Cgil assolve il dittatore Maduro ma condanna il vescovo pro vita

Da laverita.info 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil ha espresso un giudizio ambivalente sulle figure pubbliche: ha riconosciuto Nicolás Maduro come leader «eletto», mentre ha condannato le posizioni del vescovo pro vita, definendole «violente». Questa posizione mette in luce le coordinate morali e le scelte politiche del più grande sindacato italiano, che si confronta con temi delicati come i diritti umani e le questioni etiche, suscitando riflessioni sulla sua neutralità e sulle sue priorità.

Per Landini & C. il caudillo era «eletto». Le campane contro l’aborto sono «violente». È davvero suggestivo scoprire quali siano le coordinate morali del più grande sindacato italiano. La Cgil in questi giorni sta dimostrando - se mai ce ne fosse ulteriore bisogno - di vivere in un universo tutto suo, in cui giusto e sbagliato si distinguono sulla base di parametri lisergici. Nel mondo surreale della Cgil, l’ex presidente del Venezuela ora deposta Nicolás Maduro è «un presidente eletto dal popolo», affermazione che farebbe ridere persino i più fidati sgherri di Maduro medesimo. In compenso, il vescovo di Ventimiglia e San Remo, Antonio Suetta, è uno che compie gesti violenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

la cgil assolve il dittatore maduro ma condanna il vescovo pro vita

© Laverita.info - La Cgil assolve il dittatore Maduro ma condanna il vescovo pro vita

Leggi anche: Jimmy Kimmel e l’attacco a Trump sulla cattura di Maduro: “Criminale e dittatore, ma anche Maduro non è un santo”

Leggi anche: Guerini: “Nessuna ambiguità su Maduro, un feroce dittatore. Ma Trump ha indebolito ancora di più il diritto internazionale”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Cgil assolve il dittatore Maduro ma condanna il vescovo pro vita.

cgil assolve dittatore maduroLandini difende Maduro e i venezuelani che lavorano in Italia strappano la tessera Cgil - Talvolta può capitare, in istante imprecisato della storia, già la difesa dei diritti cessa di essere eroica e si trasforma in complicità. strettoweb.com

cgil assolve dittatore maduroLe lacrime di Landini per il "presidente eletto" Maduro - La Cgil abbraccia il regime chavista, che ha cancellato sindacati e democrazia, con cui ha un legame storico fin dal 2005. ilfoglio.it

cgil assolve dittatore maduroLa sinistra manifesta per Maduro, i venezuelani contro la sinistra - Sembra una barzelletta ma è tutto vero: mentre Cgil e Pd espongono cartelli e gridano appelli solenni, la comunità venezuelana dice che "l'arresto di Maduro è un grande passo verso la libertà" e che " ... ilfoglio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.