la caduta emiratina nello yemen preoccupa haftar

La recente caduta emiratina nello Yemen ha suscitato preoccupazioni tra le autorità di Khalifa Haftar. La situazione nel Medio Oriente rimane intricata, con tensioni che rischiano di destabilizzare ulteriormente la regione. La fragile dinamica tra le varie fazioni evidenzia come ogni cambiamento possa avere ripercussioni significative sulla sicurezza e sulla stabilità dell’area.

Il Medio Oriente, si sa, è un complesso mosaico la cui composizione è retta da un fragile equilibrio. Ogni tassello spostato rischia di far partire un effetto domino imprevedibile. Di questo è senz’altro consapevole il generale Khalifa Haftar. Lui che di battaglie ne ha viste parecchie e di capovolgimenti repentini ne ha una ampia memoria, negli ultimi giorni ha fiutato la nuova aria che tira in tutta la regione. Lo ha fatto dopo aver osservato, dalla sua Bengasi da cui controlla l’Est della Libia con il suo sedicente esercito, il crollo in Yemen del Southern Transitional Council (Stc). Ossia di uno dei tasselli legati agli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

