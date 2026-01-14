La bidella-pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano

Una bidella di Caivano, nota come la “bidella-pendolare”, è stata arrestata per stalking nei confronti della preside dell’istituto. Con uno stipendio di circa mille euro al mese, preferiva vivere con i genitori e spostarsi tra le due città piuttosto che affittare una casa a Milano. La vicenda mette in luce le dinamiche legate al lavoro e alle scelte di vita di chi opera nel settore scolastico.

La chiamavano la bidella-pendolare per quella sua scelta di sacrificio. Con poco più di mille euro al mese di stipendio - sosteneva in un'intervista - le conveniva fare avanti e indietro tra le due metropoli continuando a vivere con mamma e papà, piuttosto che trovarsi una casa nella proibitiva Milano. La vicenda poi tra varie smentite finì nel dimenticatoio. Pochi mesi dopo, Giuseppina trovò il posto fisso nella popolarissima scuola Morano del quartiere Caivano a Napoli: un luogo simbolo del riscatto grazie alla sua preside, Eugenia Carfora. La quale, per le troppe assenze ingiustificate, dopo appena qualche mese licenziò la 32enne.

