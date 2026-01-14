L'Unione degli Universitari ha avviato una serie di ricorsi legali collettivi e singoli, coinvolgendo finora circa 2.300 studenti, di cui 400 a Milano. La strategia mira a contestare decisioni o normative che incidono sui diritti degli studenti universitari. La battaglia legale prosegue con l'obiettivo di tutelare le esigenze e le prerogative degli studenti coinvolti, attraverso un'azione giudiziaria coordinata e diffusa.

Ricorsi collettivi "a catena" al Tar, oltre a ricorsi singoli, per casi particolari: "Ad oggi sono 2.300 i ricorrenti a livello nazionale, circa 400 a Milano", spiega l’avvocato Michele Bonetti, esperto di legislazione universitaria e diritto amministrativo, che guida l’Udu (Unione degli universitari) nella battaglia per chiedere "l’ingresso in sovrannumero nella sede scelta per i candidati del semestre filtro". E da Milano è partito ieri un ciclo di incontri in presenza con studenti e famiglie. Per confrontarsi con gli interessati sono stati organizzati più turni in via Celoria. "È stata una riforma fallimentare, e avevamo avvisato più volte del rischio che si correva – scuote la testa Elisa Frigeni, coordinatrice di Udu Milano –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia legale dell’Udu. Già 2.300 ricorrenti, 400 a Milano

