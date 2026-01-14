Il lancio della Barbie autistica ha suscitato reazioni critiche da parte di Assoutenti e Anffas, che evidenziano come la bambola possa rischiare di semplificare e ridurre una condizione complessa come l’autismo a un semplice simbolo commerciale. Le associazioni sottolineano l’importanza di un approccio rispettoso e accurato nel rappresentare le diversità, evitando interpretazioni superficiali che possano influenzare negativamente la percezione sociale e educativa della condizione.

Il lancio della Barbie autistica non è passato inosservato in Italia. Per Assoutenti e Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) la bambola, ideata per combattere lo s tigma e favorire l’inclusione, “rischia di ridurre una condizione complessa e delicata” come l’autismo “a un simbolo commerciale, con effetti potenzialmente dannosi sul piano educativo, sociale e relazionale”. Per questo le due organizzazioni chiedono a Mattel di ritirare la bambola dal mercato. In caso contrario, l’associazione dei consumatori si attiverà per lanciare un boicottaggio nazionale della Barbi e autistica, invitando i consumatori a non acquistare il prodotto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Barbie autistica “è offensiva”: Assoutenti e Anffas contro Mattel

La Barbie autistica? “Uno stereotipo offensivo”. Le famiglie chiedono il ritiro dal mercato - Assoutenti e Anffas, l’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, bocciano l’iniziativa di Mattel ... dire.it