La Barbie autistica è offensiva | Assoutenti e Anffas contro Mattel

Il lancio della Barbie autistica ha suscitato reazioni critiche da parte di Assoutenti e Anffas, che evidenziano come la bambola possa rischiare di semplificare e ridurre una condizione complessa come l’autismo a un semplice simbolo commerciale. Le associazioni sottolineano l’importanza di un approccio rispettoso e accurato nel rappresentare le diversità, evitando interpretazioni superficiali che possano influenzare negativamente la percezione sociale e educativa della condizione.
Il lancio della Barbie autistica non è passato inosservato in Italia. Per Assoutenti e Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) la bambola, ideata per combattere lo s tigma e favorire l’inclusione, “rischia di ridurre una condizione complessa e delicata” come l’autismo “a un simbolo commerciale, con effetti potenzialmente dannosi sul piano educativo, sociale e relazionale”. Per questo le due organizzazioni chiedono a Mattel di ritirare la bambola dal mercato. In caso contrario, l’associazione dei consumatori si attiverà per lanciare un boicottaggio nazionale della Barbi e autistica, invitando i consumatori a non acquistare il prodotto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
