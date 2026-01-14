La banda di ladri puntava alle ville di Fendi e del Governatore della Banca d'Italia

Le forze dell'ordine hanno smantellato sette gruppi criminali responsabili di diverse attività illecite. Tra queste, una banda si dedicava a studiare e pianificare furti nelle ville di personaggi pubblici, imprenditori e figure istituzionali, includendo le proprietà di Fendi e del Governatore della Banca d’Italia. Le indagini hanno coinvolto anche Roma e Fregene, evidenziando un’attività criminale organizzata e mirata a obiettivi di alto profilo.

