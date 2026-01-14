La banda dei rom in villa il coltello del kit di sopravvivenza e la morte del ladro Legittima difesa mio figlio temeva per la sua vita

Un episodio di rapina avvenuto a Lonate Pozzolo ha portato a un confronto violento tra un residente e i ladri, culminato con l’uso di un coltello e conseguenze tragiche. La vicenda solleva questioni sulla legittima difesa e sulla gestione dei conflitti in situazioni di emergenza. Di seguito, i dettagli di quanto accaduto e le ricostruzioni delle parti coinvolte.

