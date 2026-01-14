La banda dei rom in villa il coltello del kit di sopravvivenza e la morte del ladro Legittima difesa mio figlio temeva per la sua vita
Un episodio di rapina avvenuto a Lonate Pozzolo ha portato a un confronto violento tra un residente e i ladri, culminato con l’uso di un coltello e conseguenze tragiche. La vicenda solleva questioni sulla legittima difesa e sulla gestione dei conflitti in situazioni di emergenza. Di seguito, i dettagli di quanto accaduto e le ricostruzioni delle parti coinvolte.
Lonate Pozzolo (Varese) – Una rapina in pieno giorno, una colluttazione furibonda tra le mura di casa, un coltello brandito per difendersi, una fuga insanguinata e infine il caos esploso in ospedale. È un mosaico di violenza e tensione quanto accaduto a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove un ladro di 37 anni, Adamo Massa, italiano di etnia rom, è morto dopo essere stato colpito dal proprietario dell’abitazione durante un furto. LONATE POZZOLO VARESE LUOGO ACCOLTELLAMENTO OMICIDIO IN VIA MONTELLO 8 Ore 11: i ladri nella casa di via Montello a Lonate Pozzolo, aggredito Jonathan Rivolta. Tutto è iniziato intorno alle 11, in via Montello, nella frazione di Sant’Antonino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
