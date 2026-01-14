La bacchetta di Mehta al posto della Zakharova
Al Maggio Musicale Fiorentino, un cambio inatteso ha portato a sostituire la ballerina Zakharova con la direzione di Zubin Mehta. Un passaggio che ha trasformato un momento di danza in un’occasione per ascoltare la sua bacchetta, simbolo della sua esperienza e del suo ruolo di maestro. Un evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica e cultura, offrendo un’opportunità di ascolto diversa e significativa.
Un cambio di scena improvviso, e l’imprevisto diventa un evento. Al Maggio Musicale Fiorentino il balletto lascia spazio alla bacchetta: non una qualsiasi, ma quella infallibile di Zubin Mehta. Il cartellone 2026 prevedeva a fine gennaio un atteso Pas de Deux con l’étoile del Bol’šoj Svetlana Zakharova e il violinista Vadim Repin, ma l’aggravarsi delle tensioni internazionali legate alla Russia e le polemiche che da anni accompagnano la figura della ballerina – per i suoi legami istituzionali con il Cremlino e il sostegno all’annessione della Crimea – hanno portato il Teatro a cancellare lo spettacolo, per evitare rischi sul regolare svolgimento delle recite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
