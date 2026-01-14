La bacchetta di Mehta al posto della Zakharova

Al Maggio Musicale Fiorentino, un cambio inatteso ha portato a sostituire la ballerina Zakharova con la direzione di Zubin Mehta. Un passaggio che ha trasformato un momento di danza in un’occasione per ascoltare la sua bacchetta, simbolo della sua esperienza e del suo ruolo di maestro. Un evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica e cultura, offrendo un’opportunità di ascolto diversa e significativa.

