Kyrgios show al ‘Million Dollar 1 Point Slam’ | viene eliminato e spacca racchetta

Durante il 'Million Dollar 1 Point Slam' a Melbourne, Nick Kyrgios ha offerto uno spettacolo caratterizzato da momenti intensi, culminati con la sua eliminazione e un gesto di frustrazione. L’evento, che si svolge prima degli Australian Open, permette a dilettanti e professionisti di sfidarsi in match singoli e in un contesto competitivo con un premio di un milione di dollari australiani.

(Adnkronos) – Nick Kyrgios show al 'Million Dollar 1 Point Slam'. A Melbourne, nel corso del torneo esibizione di scena oggi, mercoledì 14 gennaio, nella settimana che precede gli Australian Open e che mette in palio un premio da un milione di dollari australiani permettendo a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo .

