Kings World Cup Nations 2026 il cammino dell’Italia | sconfitta per 5-15 ai quarti col Brasile il sogno azzurro finisce qui

Da calcionews24.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Kings World Cup Nations 2026 prende il via a San Paolo, Brasile, con la partecipazione dell’Italia, guidata dallo streamer Blur. I nostri azzurri affrontano un percorso ricco di sfide, culminato in una sconfitta ai quarti di finale contro il Brasile con il punteggio di 5-15. Qui trovi tutte le partite e i risultati della nazionale italiana in questa edizione del torneo.

Kings World Cup Nations 2026, il cammino dell’Italia: tutte le partite e i risultati degli azzurri capitanati dallo streamer Blur in Brasile Inizia oggi, a San Paolo, in Brasile la Kings World Cup Nations 2026. Ad aprire le danze è proprio l’Italia, guidata dallo streamer Blur, che affronta la Francia dell’ex difensore del Milan, Adil . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kings World Cup Nations 2026, il cammino dell’Italia: sconfitta per 5-15 ai quarti col Brasile, il sogno azzurro finisce qui

