Kiefer Sutherland chi è l’attore arrestato a Los Angeles per aggressione

14 gen 2026

Per anni lo abbiamo ammirato sul grande schermo nei panni dell’eroe tormentato dallo sguardo intenso e dal fascino ruvido, ma questa volta Kiefer Sutherland non è al centro di uno dei suoi film. L’attore simbolo di Hollywood, interprete di ruoli memorabili in Ragazzi perduti di Joel Schumacher e  Giurato numero 2 di Clint Eastwood, è finito sotto i riflettori per una vicenda più complessa: secondo quanto riportato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, l’attore canadese è stato arrestato per una presunta aggressione ai danni di un’autista di taxi. Kiefer Sutherland, l’attore di Hollywood arrestato per aggressione a Los Angeles. 🔗 Leggi su Dilei.it

