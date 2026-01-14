Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood | Ha aggredito e minacciato di morte l’autista di un ride-sharing

Il 14 gennaio 2026, l’attore Kiefer Sutherland è stato arrestato a Hollywood con l’accusa di aver aggredito e minacciato di morte l’autista di un servizio di ride-sharing. Conosciuto per il ruolo di Jack Bauer in ‘24’ e per il film ‘Ragazzi perduti’, Sutherland è ora al centro di una vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione dei media. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Los Angeles, 14 gennaio 2026 – È stato arrestato per aver aggredito l’autista di un ride-sharing l'attore Kiefer Sutherland, conosciuto soprattutto per il ruolo del protagonista Jack Bauer nella serie televisiva ‘24’ per avere recitato nei film sui vampiri ‘Ragazzi perduti’. L'attore 59enne è stato fermato a Hollywood dopo che la polizia è stata allertata con una telefonata ed è arrivata sul posto poco dopo mezzanotte. “L'indagine ha stabilito che Kiefer Sutherland è salito a bordo di un veicolo di ride-sharing, ha aggredito fisicamente l'autista e ha rivolto minacce di morte alla vittima ”, ha dichiarato la polizia in un comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

