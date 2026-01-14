K-Way annuncia il cambio al vertice: Kenny Wilson, già membro del consiglio di amministrazione e direttore non esecutivo, assume temporaneamente il ruolo di amministratore delegato, succedendo a Luca Lo Curzio. La società prosegue così il percorso di rinnovamento strategico, mantenendo un focus sulla continuità e sulla stabilità gestionale. Questa nomina rappresenta un passo importante nell’evoluzione della leadership di K-Way, in un contesto di consolidamento e crescita.

Avvicendamento ai vertici di K-Way. A meno di un anno dalla nomina, Luca Lo Curzio ha lasciato il ruolo di amministratore delegato: gli subentra ad interim Kenny Wilson, già direttore non esecutivo e membro del cda. La nomina arriva in un momento chiave per il marchio, che si prepara a presentare la collezione autunno-inverno 2026-2027 durante la Milano Fashion Week. Wilson, che vanta un’esperienza trentennale nel settore, da aprile 2025 era presidente di Represent, marchio britannico di streetwear di lusso. In precedenza era stato per sette anni ceo di Dr. Martens e prima ancora di Cath Kidston. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Kenny Wilson nuovo ceo di K-Way

Luca Lo Curzio lascia K-Way; il nuovo ceo ad interim è Kenny Wilson

