L’immagine delle celebrità spesso suscita curiosità riguardo ai trattamenti estetici e ai ritocchi. Kendall Jenner, ad esempio, mantiene un’immagine naturale e discreta, senza confermare interventi chirurgici. Anche molte star scelgono di non divulgare le perfezioni apparenti, alimentando il dibattito sull’autenticità e l’uso di procedure estetiche nel mondo dello spettacolo.

Ammettereste mai di essere ricorsi alla chirurgia o alla medicina estetica? Se Kendall Jenner dovesse rispondere a questa domanda, probabilmente risponderebbe no. Le dichiarazioni della modella, classe 1995 nata sotto il segno dello Scorpione, ospite al podcast In Your Dreams, hanno fatto impazzire il web. Kendall ha dichiarato di non essersi mai sottoposta a ritocchi estetici, dichiarazioni apparentemente semplici che però hanno smosso un’ondata di critiche, reazioni e commenti, così come polemiche. Il motivo è semplice: la critica non è volta tanto al fatto di essere ricorsa o meno alla chirurgia plastica o a trattamenti di medicina estetica, quanto più continuare a negare qualcosa che sembra evidente a tutti (professionisti e medici compresi). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kendall Jenner prima e dopo e le star che negano i ritocchi estetici

