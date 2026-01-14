Kate Middleton il compleanno ‘fuori dal protocollo’ | a pranzo in un bistrot

Il 9 gennaio, Kate Middleton ha compiuto 44 anni, celebrando il suo compleanno in modo riservato. La principessa di Galles ha scelto di trascorrere questa occasione in famiglia, probabilmente con una cena privata nella loro nuova casa, la Forest Lodge, insieme a William e ai figli George, Charlotte e Louis. Un momento di intimità che si distacca dal tradizionale protocollo reale, mantenendo un tono semplice e familiare.

Lo scorso 9 gennaio Kate Middleton ha compiuto 44 anni. La principessa di Galles ha festeggiato il suo compleanno in privato, probabilmente con una cena in famiglia nella nuova casa, la Forest Lodge, assieme William e ai figli George, Charlotte e Louis. Dunque, nessun apparizione pubblica, per Kate, a un anno dall'annuncio della.

