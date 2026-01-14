Juventus Women visite mediche per Ally Perry | la centrocampista americana è al J Medical – VIDEO

Ally Perry, centrocampista della Juventus Women, ha completato le visite mediche presso il J Medical. L’atleta americana si è sottoposta alle procedure di routine prima di unirsi ufficialmente al club. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di integrazione e preparazione della calciatrice, che ora potrà concentrarsi sull’attività sportiva con la squadra.

di Mauro Munno Juventus Women, visite mediche per Ally Perry: la centrocampista americana è al J Medical. Al termine dell'iter la firma sul contratto. (inviato al J Medical) – È il giorno di Ally Perry in casa Juventus Women. Ottenuto il visto la centrocampista americana è sbarcata in Italia per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. La classe 2003 si sottoporrà alle visite di rito e poi si recherà in sede a Vinovo dove apporrà la firma sul suo nuovo contratto.

