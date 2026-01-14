Juventus Vlahovic umiliato dal grande ex | Senza di lui

L'articolo analizza le recenti dinamiche della Juventus, focalizzandosi sulla prestazione di Vlahovic e sulle parole di un ex giocatore come Giancarlo Marocchi. Con un occhio alla gestione di Luciano Spalletti, si evidenziano i cambiamenti nella squadra e le ultime dichiarazioni che hanno suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Un approfondimento sulle attuali sensazioni e sulle sfide future del club torinese.

La Juventus sembra aver ritrovato leggerezza e compattezza sotto la guida di Luciano Spalletti, almeno secondo Giancarlo Marocchi, ex centrocampista bianconero e oggi volto Sky. "Paradossalmente l'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna — ha spiegato in una intervista a La Repubblica — perché ha liberato il campo da un sacco di domande. Cosa facciamo con lui? Resterà? Non resterà? È più forte lui o sono meglio gli altri? Nel tentativo di cercare risposte si stava perdendo di vista il resto, invece adesso oltre ai risultati ci sono le prestazioni”. L’ex bianconero sottolinea come le vittorie contro Roma e Bologna dimostrino una squadra più armonica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

