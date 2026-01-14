Juventus Vlahovic umiliato dal grande ex | Senza di lui
L'articolo analizza le recenti dinamiche della Juventus, focalizzandosi sulla prestazione di Vlahovic e sulle parole di un ex giocatore come Giancarlo Marocchi. Con un occhio alla gestione di Luciano Spalletti, si evidenziano i cambiamenti nella squadra e le ultime dichiarazioni che hanno suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Un approfondimento sulle attuali sensazioni e sulle sfide future del club torinese.
La Juventus sembra aver ritrovato leggerezza e compattezza sotto la guida di Luciano Spalletti, almeno secondo Giancarlo Marocchi, ex centrocampista bianconero e oggi volto Sky. "Paradossalmente l'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna — ha spiegato in una intervista a La Repubblica — perché ha liberato il campo da un sacco di domande. Cosa facciamo con lui? Resterà? Non resterà? È più forte lui o sono meglio gli altri? Nel tentativo di cercare risposte si stava perdendo di vista il resto, invece adesso oltre ai risultati ci sono le prestazioni”. L’ex bianconero sottolinea come le vittorie contro Roma e Bologna dimostrino una squadra più armonica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Torino umiliato dal Como e peggior difesa del campionato: ma la Juventus non è andata oltre lo 0-0 nel derby
Leggi anche: Come cambia la Juventus senza Vlahovic (e quante partite salterà)
Juventus il problema era Vlahovic: 28 punti in 11 partite, Spalletti ha trovato in David la chiave - I dati sembrano mostrare una verità incontrovertibile con 28 punti in 11 partite senza il serbo. calciomercato.it
Juve, Vlahovic si ferma: lesione di alto grado, quando può rientrare - Ancora da stabilire i tempi di recupero dell'attaccante serbo, che salterà sicuramente la prossima di campionato ... corrieredellosport.it
Juventus, Vlahovic tiene in ansia Spalletti: per lui sovraccarico all’adduttore - Sono arrivate in queste ore alcune notizie non troppo positive per la Juventus riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic, impegnato con la Nazionale serba. it.blastingnews.com
Marocchi convinto che l'infortunio di Vlahovic abbia tolto diversi problemi alla Juventus Il motivo è presto spiegato Le dichiarazioni complete nel primo commento facebook
Dusan #Vlahovic - a meno di colpi di scena - lascerà la #Juventus a fine stagione. Malgrado la corte del #Milan, il bomber serbo preferirebbe un’avventura in Spagna: #Barcellona e #AtleticoMadrid le possibili destinazioni @GiokerMusso x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.