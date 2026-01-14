Juventus Spalletti ha mostrato ai giocatori le immagini di Inter Napoli | il motivo Lucio progetta il colpo grosso

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha recentemente condiviso con i suoi giocatori alcune immagini di Inter-Napoli, spiegando le strategie e le dinamiche del match. Questa scelta mira a migliorare la comprensione tattica della squadra e a prepararsi al meglio per le prossime sfide. Nel frattempo, Lucio sta pianificando un importante colpo di mercato, puntando a rafforzare ulteriormente la rosa bianconera.

per la volata. Il “laboratorio” di Luciano Spalletti alla Continassa è ormai a pieno regime. Il tecnico ha iniziato a mostrare ai suoi giocatori della Juventus diversi video di  Inter-Napoli, cercando di isolare il meglio delle due squadre: la capacità dei nerazzurri di comandare il gioco e la ferocia degli azzurri negli assalti all’area di rigore. Se  Chivu  rappresenta per lui un’ispirazione per l’estetica e la proposta di calcio,  Conte  è il modello di riferimento per la capacità di trovare soluzioni tattiche anche in piena emergenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

