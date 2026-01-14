Juventus Spalletti gradisce l’idea Loftus-Cheek dal Milan

Luciano Spalletti ha mostrato interesse per l’eventuale arrivo di Ruben Loftus-Cheek alla Juventus, valutando positivamente questa possibilità. La trattativa potrebbe coinvolgere uno scambio con il Milan, offrendo una soluzione strategica per entrambe le squadre. La questione è ancora in fase di valutazione e si attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi di questa possibile operazione di mercato.

Luciano Spalletti sembra gradire il possibile arrivo di Loftus-Cheek alla Juventus. L’inglese potrebbe arrivare in uno scambio con il Milan. La situazione della trattativa per Loftus-Cheek In base a quanto riportato da Tuttosport, Allegri desidera fortemente ritrovare Federico Gatti per rinforzare la sua difesa. I rossoneri hanno già preso Fullkrug L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

