Juventus Spalletti gradisce l’idea Loftus-Cheek dal Milan

Luciano Spalletti ha mostrato interesse per l’eventuale arrivo di Ruben Loftus-Cheek alla Juventus, valutando positivamente questa possibilità. La trattativa potrebbe coinvolgere uno scambio con il Milan, offrendo una soluzione strategica per entrambe le squadre. La questione è ancora in fase di valutazione e si attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi di questa possibile operazione di mercato.

Luciano Spalletti sembra gradire il possibile arrivo di Loftus-Cheek alla Juventus. L’inglese potrebbe arrivare in uno scambio con il Milan. La situazione della trattativa per Loftus-Cheek In base a quanto riportato da Tuttosport, Allegri desidera fortemente ritrovare Federico Gatti per rinforzare la sua difesa. I rossoneri hanno già preso Fullkrug L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti gradisce l’idea Loftus-Cheek dal Milan Leggi anche: L’idea: Gatti al Milan, Loftus-Cheek alla Juve Leggi anche: Atalanta-Milan, recuperato Loftus-Cheek ma c’è un altro assente. L’idea di Allegri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Spalletti’s PRESS CONFERENCE Ahead of Juventus-Lecce ?? La cura #Spalletti sta cambiando la #Juventus anche a livello tattico: sprazzi di 4-2-3-1 x.com Dall'arrivo di Luciano Spalletti in panchina (1° novembre 2025), la Juventus è la squadra ad aver segnato più gol in Serie A (20, come l'Inter) e la seconda per gol subiti (7, uno in più dell'Inter). La squadra di Spalletti è prima anche per tiri totali, tiri in porta, xG facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.