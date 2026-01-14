Juventus | situazione contrattuale di McKennie

La situazione contrattuale di Weston McKennie con la Juventus rappresenta un argomento di interesse nel gennaio 2026. Analizzare i dettagli del suo accordo permette di comprendere meglio le dinamiche del club e le possibili implicazioni future, sia sportive che economiche. In questo articolo, verranno approfonditi gli aspetti principali del contratto del centrocampista statunitense, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulla sua posizione all’interno della rosa juventina.

La situazione contrattuale di Weston McKennie alla Juventus è diventata uno dei temi più caldi del gennaio 2026. Il centrocampista statunitense, arrivato nel 2020 dallo Schalke 04, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e, secondo le ultime indiscrezioni, non ci sono trattative concrete per un prolungamento. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

