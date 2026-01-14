Juventus Robbie Savage distrugge Douglas Luiz È un pacco

Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, è nuovamente sotto osservazione a causa delle recenti prestazioni. Dopo la partita di FA Cup contro il Wrexham, Robbie Savage ha espresso giudizi severi, definendo il suo rendimento “pacco”. La critica si inserisce in un contesto di valutazioni spesso polarizzate sui giocatori, alimentando discussioni sui loro ruoli e contributi nelle rispettive squadre.

Douglas Luiz continua a essere al centro delle critiche in Inghilterra e dopo l'ultima partita di FA Cup contro il Wrexham è stato pesantemente criticato da Robbie Savage. Douglas Luiz criticato duramente da Robbie Savage I Garibaldi's Red sono stati eliminati dal Wrexham, squadra della Championship (Serie cadetta inglese)

