A Torino, la Juventus riprende i contatti per il possibile ritorno di Federico Chiesa. Dopo un periodo di valutazioni, si riaccendono le possibilità di un ritorno dell’attaccante, che potrebbe rappresentare un’opzione importante per la rosa. La situazione è in fase di sviluppo, con incontri e negoziati che continuano a delineare un quadro ancora aperto. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere le prossime mosse del club.

Alla Continassa è tornata a circolare una parola che sembrava archiviata: ritorno. Non come nostalgia, ma come opportunità concreta. La Juventus valuta una mossa sull’ala e il nome che riapre scenari inattesi è quello di Federico Chiesa. Non un semplice rumor di mercato: è un segnale che parte dal giocatore e arriva dritto al tavolo dei dirigenti. Chiesa ha fatto sapere di essere pronto a facilitare l’operazione, anche a costo di ridiscutere l’ingaggio. Non per ragioni economiche, ma per ambizione e rilancio personale. Il messaggio è netto: trovate l’intesa tra i club, al resto penserà lui. Un’apertura che cambia il quadro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, ritorno di fiamma sull’ala: Chiesa apre e i contatti ripartono

