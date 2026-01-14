Juventus | focus sui rinforzi difensivi
La Juventus lavora per rafforzare la propria linea difensiva, puntando a due nuovi innesti che potrebbero migliorare l'organizzazione e la solidità della squadra. Questi acquisti sono in fase di definizione e rappresentano un aggiornamento importante in vista della seconda parte della stagione 2025/26. La società segue attentamente le trattative, con l’obiettivo di consolidare la rosa e affrontare al meglio le sfide future.
La Juventus accelera verso la chiusura di due rinforzi difensivi che potrebbero rappresentare la svolta per la seconda parte di stagione 202526. Secondo le ultime notizie del 14 gennaio 2026, la dirigenza bianconera ha individuato in Oscar Mingueza (Celta Vigo) e Marcos Senesi (Bournemouth) i profili ideali per aumentare qualità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Prima vittoria nel girone di ritorno per la #JUVENTUS #UNDER15
