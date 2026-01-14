Juventus | focus sui rinforzi difensivi

La Juventus lavora per rafforzare la propria linea difensiva, puntando a due nuovi innesti che potrebbero migliorare l'organizzazione e la solidità della squadra. Questi acquisti sono in fase di definizione e rappresentano un aggiornamento importante in vista della seconda parte della stagione 2025/26. La società segue attentamente le trattative, con l’obiettivo di consolidare la rosa e affrontare al meglio le sfide future.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.