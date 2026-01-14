La Juventus prosegue nella ricerca di un esterno offensivo e sta valutando diversi profili. Tra questi, nelle ultime ore, è stato proposto Jérémy Boga, un nome che sta attirando l’interesse della dirigenza. La società monitora attentamente le possibilità di inserimento, valutando le opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

La Juventus continua a muoversi alla ricerca di un esterno offensivo. Nelle ultime ore, in ambienti di mercato, è emerso un nuovo profilo sottoposto all’attenzione della dirigenza bianconera: Jérémy Boga. L’esterno ivoriano, con un passato in Serie A tra Sassuolo e Atalanta, è attualmente sotto contratto con il Nizza, ma la sua posizione è diventata delicata dopo una richiesta formale di risoluzione presentata dal giocatore nelle scorse settimane. Alla base della decisione, un grave episodio avvenuto a fine novembre: un’aggressione subita da parte di alcuni ultras, che ha incrinato definitivamente il rapporto con l’ambiente francese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, esterni sotto osservazione: proposto Boga

Leggi anche: Boga lascia il Nizza: proposto a Napoli, Roma e Fiorentina

Leggi anche: Calciomercato Inter, centrocampo sotto osservazione: Frattesi e Diouf possibili partenti, idea scambio con la Juventus

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Kelly e Conceiçao ci saranno contro la Cremonese? Le ultime sulle condizioni dei 2 giocatori della Juventus; Calciomercato 5 gennaio: ultime sul Napoli e trattative Serie A; Dalla Juve al Milan, batosta Spalletti: il blitz di Tare è decisivo; CdS - Juve, caccia al talento in Premier League: occhi su Schade, Damsgaard e Adingra.

Juventus, Momblano: ‘Accordo di massima tra i bianconeri e Mingueza e Senesi’ - Luca Momblano ha palesato del mercato della Juventus e in particolare dell’interesse per Oscar Mingueza e Marcos Senesi ... it.blastingnews.com